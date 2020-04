Il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, ha fissato una scadenza alle 55 federazioni membre, per poter stabilire un calendario per le competizioni europee del 2020-2021. Ceferin vorrebbe in particolare conoscere le date di ripartenza dei campionati e l’eventuale formula. Se un campionato dovesse essere interrotto definitivamente i partecipanti alle prossime competizioni europee dovrebbero pure essere resi noti entro il prossimo 25 maggio. Sarà pure necessaria una spiegazione nel caso di eventuali interruzioni.

L’UEFA si è chiaramente espressa a favore del proseguimento dei vari campionati nazionali e spera ancora di poter portare a termine sia la Champions sia l’Europa League, anche se le due competizioni non hanno ancora designato le squadre qualificate per i quarti di finale. In Europa League il Basilea si era imposto nel match di andata degli ottavi per 3-0 contro l’Eintracht di Francoforte.