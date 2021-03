Sono passati trent’anni. Il 24 marzo 1991 Diego Maradona segnava grazie a un calcio di rigore il suo ultimo gol nel campionato italiano: poche ore più tardi deflagrò la notizia che El Pibe, capitano del Napoli, era risultato positivo alla cocaina.

Diego prende una rincorsa di quattro passi, spiazza Pagliuca e manda la palla all’incrocio dei pali. Trentalange, però, si inventa un’invasione d’area e fa ripetere il calcio di rigore. Gli italiani davvero non mi amano più, pensa il Pibe riposizionando la sfera sul dischetto. Maradona sceglie lo stesso lato, stavolta il portiere doriano intuisce, ma il tiro è angolatissimo e finisce comunque per insaccarsi alle sue spalle. All’arbitro torinese non resta che convalidare. Non che faccia molta differenza: i blucerchiati, lanciati verso uno storico...