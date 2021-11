L’Under 21 di Lustrinelli sconfigge la Moldavia

Un primo tempo piuttosto complicato, ma nella ripresa si è vista la vera Svizzera Under 21 di Mauro Lustrinelli. A Thun, nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2023 di categoria, i giovani rossocrociati hanno sconfitto i pari età della Moldavia per 3-0. I marcatori della serata sono stati Amdouni (66’), Husic (76’) e Rieder (86’). Intanto la Svizzera capeggia la classifica del gruppo 5 con 13 punti dopo 5 partite.