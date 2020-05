L’Yverdon non ci sta: è ricorso

Non solo sportiva e sanitaria. Ora l’incertezza che avvolge il calcio svizzero si fa anche giuridica. L’Yverdon, ambiziosissimo club vodese, ha infatti deciso di ricorrere al Tribunale arbitrale dello sport alla luce della recente decisione dell’ASF di non prevedere - per la stagione 2019-20 - promozioni e retrocessioni dalla Promotion League in giù. Leader incontrastato proprio della Promotion League prima dello stop imposto dall’emergenza coronavirus, l’Yverdon ritiene di essere stato privato di un proprio diritto. Quello appunto relativo al salto di categoria in Challenge League. Come anticipato dal quotidiano «La Région», a sostenere la mossa del presidente Mario Di Pietrantonio ci sarebbe pure il Comune.