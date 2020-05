«La decisione di oggi è una buona notizia per la Bundesliga e la seconda divisione. Essa comporta una grande responsabilità per i club e i loro dipendenti nell'attuazione disciplinata delle disposizioni mediche e organizzative» ha spiegato l'amministratore delegato della Lega tedesca (Dfl), Christian Seifert. «Giocare senza pubblico allo stadio non è la soluzione ideale per nessuno - le parole del dirigente -. Tuttavia, in una crisi che mette a repentaglio l'esistenza di alcuni club, è l'unico modo per preservare la sopravvivenza delle leghe nella loro forma attuale. In questo giorno, vorrei ringraziare i responsabili politici dei governi federali e statali per la loro fiducia».