Porte chiuse e protocollo draconiano. E guai ad abbracciarsi dopo un gol. Nonostante le limitazioni e l’assenza di tifosi, nel silenzio è ripartita la Bundesliga. Il massimo campionato tedesco, il primo a livello big in Europa. Ed è ripartito con il botto: il 4-0 che il Borussia Dortmund ha rifilato allo Schalke 04 nel derby della Ruhr. In rete, manco a dirlo, il fenomeno Haaland. Nelle altre sfide in programma oggi, da segnalare il gol dell’elvetico Steffen nel successo esterno del Wolfsburg sull’Augsburg. Sì, il calcio è tornato.