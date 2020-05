La Bundesliga, sabato, riparte. Con un protocollo sanitario draconiano, che potrebbe ispirare gli altri campionati ancora in bilico. La Lega tedesca (DFL) ha presentato alle autorità un documento di 51 pagine. Documento che il Governo federale e le regioni hanno definito convincente, rilanciando così la possibilità di chiudere la stagione 2019-20. A porte chiuse, ovviamente. Per evitare polemiche, il testo precisa subito che «tutte le misure previste non sottraggono risorse indispensabili alla lotta contro la COVID-19». Ovvero, la ripresa del calcio in Germania non si appoggerà su fondi pubblici.

Al centro del protocollo, va da sé, i tamponi. Giocatori e componenti dello staff sono controllati due volte la settimana come minimo e alla vigilia di ogni partita. Ogni caso positivo verrà isolato. La decisione di mettere in quarantena il resto della squadra, per contro, non dipende dai club ma dalle autorità locali. In Germania, Stato federale, ogni regione adotta una propria politica in termini di prevenzione. Questo spiega come mai il Dresda (2. Bundesliga) è stato posto in quarantena dopo la scoperta di due casi positivi mentre il Borussia Mönchengladbach, nella stessa situazione, può tranquillamente continuare ad allenarsi.

Quanto agli stadi, saranno ammesse 300 persone il giorno della partita. Ogni impianto sarà diviso in tre zone, che non dovranno avere alcun contatto fra loro: la zona campo (squadre, arbitri, sicurezza, fotografi in numero limitato), la zona tribuna (giornalisti in numero limitato, televisioni) e zona esterno, ovvero il cuscinetto fra l’impianto stesso e i cancelli. Spetterà alla polizia sorvegliare, in particolare la zona esterno qualora si assembrassero dei tifosi.

Non solo, le squadre arriveranno allo stadio a bordo di svariati bus. E questo per rispettare la distanza sociale (1,5 metri). Sul bus sarà obbligatorio l’uso di mascherine. La distanza dovrà essere rispettata anche negli spogliatoi, mentre le squadre entreranno in campo una alla volta e non assieme. Vietatissimi i contatti: nessuna stretta di mano, nessun «pugnetto», nessuna foto di gruppo e addio anche allo scambio di gagliardetti.

Le mascherine verranno indossate da tutte le persone a bordocampo, comprese le panchine. Solamente giocatori in campo e arbitri non le indosseranno durante la partita. I palloni, per contro, verranno disinfettati. Quanto ai contatti fisici, saranno limitati alle azioni di gioco. In un documento inviato ai club, la DFL ha precisato che dovranno essere evitate le celebrazioni dei gol. Quantomeno se di mezzo ci saranno abbracci. Di più, la DFL ha chiesto ai club «un comportamento esemplare».

Otto pagine del protocollo sono consacrate alle misure per giornalisti e, nello specifico, televisioni. Il principio è sempre lo stesso: evitare i contatti, mantenendo le distanze oppure installando dei muri in plexiglass attraverso cui fare le interviste post partita. Ad ogni partita sono ammessi solo dieci giornalisti della stampa scritta, mentre la conferenza stampa al fischio finale è stata eliminata e la mixed zone chiusa.

Le squadre in trasferta, se possibile, dovranno riservare l’hotel per intero o, alla peggio, riservare un piano completo. L’hotel dovrà essere disinfettato prima dell’arrivo di una squadra. Ai giocatori verrà vietato l’utilizzo di sale pesi e fitness all’interno degli alberghi. Anche qui, le distanze dovranno essere rispettate. Anche a tavola, durante i pasti.

Ai giocatori è stato chiesto, inoltre, di mantenere un regime di quasi quarantena nella vita privata. Nessun contatto con i vicini di casa, nessuna visita esterna. Le misure si applicano a tutti i membri della famiglia di un giocatore. Se necessario, un membro famigliare può uscire brevemente per fare la spesa. Ma non il giocatore.

