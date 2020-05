È tutto vero. La Bundesliga, il massimo campionato tedesco di calcio, ripartirà il 16 maggio. Lo ha ufficializzato la DFL in una conferenza stampa. «L'allentamento delle misure restrittive non deve però significare che il coronavirus non venga più preso seriamente», ha affermato il presidente Christian Seifert. «Servono disciplina e rispetto delle regole», ha aggiunto. Oltre alla «responsabilità personale di ciascuno», Seifert ha sollecitato «la disciplinata implementazione» dei regolamenti in vigore per continuare a contenere il diffondersi della COVID-19

La Bundesliga vede insomma avvicinarsi il nuovo calcio d’inizio e comincia a fare i conti su quello che resta da fare. Dove eravamo rimasti? Alla 25. giornata di campionato, disputata il 6 marzo; sabato 16 maggio, dunque, si ripartirà dalla 26., che è anche la giornata del derby della Ruhr. Di fronte il Borussia Dortmund e lo Schalke 04, la squadra di Gelsenkirchen. La capolista Bayern Monaco sarà invece di scena sul campo dell’Union Berlino. La classifica del massimo campionato tedesco vede i bavaresi di Hans-Dieter Flick in vetta con 55 punti e un +4 sul Borussia Dortmund guidato dallo svizzero Lucien Favre. Il Lipsia di Patrick Schick, allenato da Julian Nagelsmann, è terzo a quota 50 lunghezze e, alla ripresa, ospiterà il Friburgo.

Le nove giornate mancanti si disputeranno entro il 27-28 giugno. Questo significa che ci saranno due turni a settimana. La finale di Coppa dovrebbe disputarsi a inizio luglio.

La Premier League pianifica la ripartenza

Anche il calcio inglese si sta avvicinando a una possibile ripartenza. Secondo il «Times», il governo britannico sostiene i piani per la ripresa a porte chiuse prevista il 12 giugno, accompagnata da misure di sicurezza. Secondo il quotidiano, in Premier League è previsto che si giochino 3-4 partite al giorno fino alla fine di luglio. Tutti e 92 i match mancanti verrebbero trasmessi in diretta tv, uno dei quali in chiaro. Per l’ultima giornata, tutte le gare dovranno iniziare alla stessa ora.

In ogni caso, i club della Premier sono in attesa del discorso di domenica di Boris Johnson, quando il Premier annuncerà le nuove «raccomandazioni» relative all’isolamento sociale. Da queste dipenderanno gran parte delle misure di cui i venti club della massima serie discuteranno lunedì prossimo, per fare in modo che si possa ricominciare a giocare ai primi di giugno. Ma si discuterà anche della possibilità di giocare in campo neutro, e dell’introduzione della possibilità di alzare da tre a cinque il numero delle sostituzioni per ogni squadra durante le partite.

La Premier League, inoltre, proibirà le esultanze di gruppo dopo un gol, lo scambio di maglie a fine partita e gli sputi durante il gioco come parte del nuovo protocollo sanitario stilato affinché il calcio torni e si riesca a completare il campionato sospeso per la pandemia. Secondo quanto riportano il «Telegraph» e altri media, queste misure entreranno in vigore da subito e dureranno come minimo un anno, per evitare che il virus si propaghi dando inizio all’eventuale seconda ondata.

