Mille. Se parliamo di spettatori, è un numero basso. Bassissimo. Eppure, rispetto allo spettro delle porte chiuse o, ancora, alle trecento persone a partita ammesse per il primo turno di Super e Challenge League dopo il lungo stop, beh, è una conquista. Sì, Cornaredo riapre. Lo stesso faranno gli altri stadi. La Swiss Football League ha dato il nullaosta: i recenti allentamenti del Consiglio federale in materia di eventi e assembramenti verranno applicati subito. E così, il calcio elvetico farà un altro, piccolo passo verso la normalità. Giocatori e allenatori non saranno più soli.

Addio alle porte chiuse

Tradotto: domani, per la sfida contro il Lucerna di Celestini, ci saranno quasi ottocento tifosi a sostenere il Lugano. Già, a quel mille bisogna togliere gli attori in campo, gli addetti ai...