Tramite un comunicato stampa, il Palermo ha spiazzato tifosi e non solo. Il ticinese Alessandro Martinelli, capitano dei rosanero, dovrà interrompere la sua carriera a livello agonistico. Una brutta, bruttissima notizia. «Gli esami medici approfonditi a cui nelle ultime settimane si è sottoposto Alessandro Martinelli – si legge nella nota – hanno purtroppo manifestato l’impossibilità di proseguire l’attività agonistica per il calciatore rosanero. Tutto il Palermo esprime profondo rammarico e si stringe attorno ad Alessandro Martinelli, tra i protagonisti più brillanti della rinascita rosanero e vero leader in campo e fuori, grazie alla sua straordinaria caratura morale, oltre alle indiscusse doti sportive. Ad Alessandro l’abbraccio più intenso e i migliori auguri per il futuro». Classe 1993, il centrocampista svizzero la scorsa stagione aveva disputato 24 presenze in Serie D. In carriera, vanta anche 134 gettoni in B.