Vincere per scacciare i brutti pensieri. Vincere per tenere a debita distanza le ultime della classe e tornare al terzo posto. Vincere, di nuovo, a Cornaredo, dove i tre punti mancano da fine novembre. Allora, a risolvere la sfida casalinga contro il Basilea era stato Mattia Bottani. E proprio il numero 10 bianconero è la carta scelta da Maurizio Jacobacci per sorprendere il Servette. Il tecnico del Lugano conferma le intenzioni della vigilia. «Non faro turnover». Così sarà. Detto di Bottani, che affiancherà Abubakar in fase offensiva, il Lugano si presenta con la formazione tipo. Certo, mancherà ancora il pilastro della difesa Mijat Maric, infortunato. Ma rientra Guerrero sull’out di sinistra e dietro Oss stringe i denti, nonostante il brutto colpo alla caviglia rimediato domenica contro lo Young Boys. Rispetto alla netta sconfitta con i gialloneri, il Lugano è chiamato a una decisa reazione. Questa la formazione completa (3-5-2): Baumann; Kecskés, Oss, Daprelà; Lavanchy, Custodio, Sabbatini, Lovric, Guerrero; Bottani, Abubakar.