Sono passati quasi 30 anni. E in questo lungo periodo lo stadio nazionale Vasil Levski non sembra essere cambiato più di tanto. Vetusto, austero. Basta metterci piede, guardare alla porta rivolta a est ed ecco riaffiorare i ricordi. Era il 1. maggio del 1991 e in scena andava il miracolo di Sofia. Grazie a un secondo tempo incredibile, la Svizzera batteva infatti la Bulgaria. 3-2, con doppietta di Knup e sigillo allo scadere di Kubilay Türkyilmaz. Un risultato storico, capace di mettere fine ai lunghi e grigi anni delle sconfitte onorevoli. Per di più al cospetto di avversario orfano di Hristo Stoichkov ma che in buona parte - tre anni più tardi - avrebbe fatto sognare un intero Paese ai Mondiali americani. La generazione d’oro, già, per un attimo ridimensionata dalla indimenticabile cavalcata di Kubi. «Questo è il compleanno del calcio svizzero» dichiarò al termine di quella gara Uli Stielike, allora ct dei rossocrociati. Al successo di Sofia la Nazionale non riuscì a dare subito seguito, mancando la qualificazione agli Europei del 1992. Quel sussulto d’orgoglio, come detto, permise tuttavia alla Svizzera di scrollarsi di dosso la scomoda etichetta di perdente. Gettando così le basi per l’avventura felice a USA ‘94. Alla selezione guidata da Vladimir Petkovic, questa sera, il compito di fare lo stesso in vista della Coppa del mondo in Qatar.