La Champions League 2019-2020, che nello scorso mese di marzo era stata interrotta a causa della pandemia da coronavirus, dovrebbe proseguire sotto forma di torneo nel prossimo mese di agosto in Portogallo. La finale dovrebbe aver luogo il 22 o il 23 dello stesso mese a Lisbona. A riferirlo è il sito del noto quotidiano popolare tedesco «Bild».

Per quanto riguarda l’Europa League, che come la stessa Champions si era fermata allo stadio degli ottavi di finale, la città di riferimento potrebbe invece essere quella di Colonia, in Germania.