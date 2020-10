Nessuno in Europa ha vinto più coppe di lui. Ha sollevato sette trofei sulle panchine di Juve, Milan e Real Madrid, trionfando tre volte in Champions con due squadre: il Milan e il Real. Alla guida dell’Everton, solo in testa alla Premier dopo quattro vittorie e il 2-2 nel derby con il Liverpool, sarà uno spettatore privilegiato della nuova Champions.

Ancelotti, quanto le manca la Champions?

«Molto, anzi moltissimo, perché la Champions è la competizione più importante e affascinante per i giocatori e per gli allenatori. Bene o male, prima in campo e poi in panchina, ho sempre partecipato alla Champions League negli ultimi anni, fino all’ultima qualificazione del Napoli agli ottavi la stagione scorsa».

Quest’anno la finale è a Istanbul nello stadio Atatürk del suo ricordo più brutto: la sconfitta...