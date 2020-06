La decisione della Swiss Football League di continuare il campionato di Super League e di Challenge League non vìola la legge sui cartelli. La COMCO non dà seguito alla richiesta di vietare la ripresa della Super League e di aprire un’inchiesta presentata dal FC Sion.

La Commissione della concorrenza (COMCO) non ravvisa nella ripresa dei giochi un comportamento abusivo da parte della SFL. La SFL non ha preso la decisione di riprendere i campionati con l’intento di limitare nella concorrenza alcuni club. La continuazione dei campionati permette invece la competizione sportiva tra i club e avviene mettendo tutti nelle stesse condizioni. La SFL ha riconosciuto la problematica di limitazioni alla concorrenza a causa della scadenza dei contratti con dei giocatori e ha preso delle contromisure. La ripresa dei campionati si giustifica anche in base alle conseguenze economiche negative che una cessazione avrebbe per i club e per la SFL.