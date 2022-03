Se ne parlava e ora c’è la conferma. Roman Abramovich venderà il Chelsea FC. L’oligarca russo non compare nella lista degli oligarchi già colpiti dalle sanzioni del Regno Unito ma, stando a indiscrezioni, starebbe pensando a mettere al sicuro i suoi averi. «Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del club e nella situazione attuale preferisco vendere - si legge nel comunicato ufficiale -. Il mio coinvolgimento al Chelsea non è stato questione di affari, ma di passione per il gioco».

È stato il deputato laburista Chris Bryant ad avanzare per primo l’ipotesi che Roman Abramovich stia cercando di vendere in fretta le sue proprietà nel Regno Unito per schivare le ripercussioni delle sanzioni, qualora dovesse esserne colpito. E spunta anche un nome svizzero per il futuro: il miliardario Hansjörg Wyss, una fortuna che Bloomberg stima in 9 miliardi di dollari, avrebbe dichiarato il suo interesse per il Chelsea, stando a quanto riferisce il Blick.