Il 19 giugno? No il calcio svizzero tornerà a essere protagonista già domenica 14. In anticipo sulla tabella di marcia, proprio così. Per l’occasione l’ASF ha pianificato il quarto di finale di Coppa Svizzera tra Losanna e Basilea. Previsto a inizio agosto insieme alle altre sfide a eliminazione diretta, l’incontro è stato spostato per evitare una sovrapposizione delle date con l’Europa League, competizione che vede i renani ancora in corsa. Il match della Pontaise sarà giocato a porte chiuse.