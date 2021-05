Il Lucerna ha vinto la Coppa Svizzera grazie al 3-1 rifilato al San Gallo al Wankdorf di Berna. Si tratta della terza affermazione per la formazione lucernese, dopo i successi del 1960 e del 1992 (in finale contro il Lugano). E proprio il Lugano, in un certo senso, era presente all’ultimo atto per via di Fabio Celestini, ex allenatore dei bianconeri. È stato lui a dare il giusto atteggiamento ai biancoblù, bravi a colpire con Ndiaye (27’), Wehrmann (31’) e Schürpf (70’). Illusorio il momentaneo 2-1 del San Gallo firmato da Adamu (42’). I sangallesi, mai veramente in partita, hanno dunque mancato ancora una volta l’appuntamento con la storia: l’ultima Coppa risale infatti al 1969.