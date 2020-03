I quarti di finali di Coppa Svizzera sono stati rinviati a data da definire. Colpa del coronavirus, certo. Eppure giovedì sera si sono tenuti i sorteggi per stabilire gli accoppiamenti delle semifinali. Ma come? vi chiederete. Effettivamente il sorteggio in questione ha del paradossale, non essendoci ancora squadre qualificate al penultimo atto. I responsabili della competizione hanno però deciso di portarsi avanti, prevedendo in un certo senso l’imprevedibile. «Ciò accade a causa dell’attuale situazione riguardante il coronavirus, prima dello svolgimento delle semifinali, con l’intento di poter vagliare al meglio i possibili scenari per la pianificazione della stagione in corso» si legge sul sito della ASF.