La ripresa si apre con una clamorosa occasione da rete per gli elvetici. Al 48’ infatti, Kotarski ricambia il favore e sbaglia clamorosamente un rinvio. Guillemenot, ancora una volta tutto solo davanti al portiere croato, si fa però ipnotizzare. Sugli sviluppi dell’azione, Domgjoni viene steso in area di rigore in maniera sospetta, ma l’arbitro olandese Higler non propende per il rigore. Al 53’ la Croazia risponde, con una bella conclusione di Moro dalla distanza, parata da Racioppi. Sul tap-in si presenta Ivanusec, che viene però bloccato alla grande dal portiere del Digione, con un grande riflesso col piede. L’appuntamento col 2-0 è però solo rinviato. Al 60’ Lotomba atterra Bistrovic in area di rigore e dal dischetto si presenta Moro. Il capitano croato non sbaglia e la selezione balcanica raddoppia. La Svizzera subisce il contraccolpo e sbanda. Al 64’ ancora Moro pesca Vizinger con un illuminante passaggio filtrante e l’attaccante croato non sbaglia a tu per tu con Racioppi, portando i suoi addirittura sul 3-0. Lustrinelli tenta il tutto per tutto, operando diversi cambi e spingendo i propri ragazzi in fase offensiva. Al 79’ Vizinger tocca con la mano un pallone in area e l’arbitro fischia rigore. Dal dischetto si presenta Imeri, che non sbaglia, portando il match sul 3-1. L’assalto finale dei rossocrociati porta poi ad un corner, che il neo-entrato Kulenovic devia nella propria porta per una clamorosa autorete. L’autogol del croato, che vale il 3-2, è però anche l’ultimo sussulto della partita.