La Croazia strappa il secondo posto

Inghilterra e Repubblica Ceca erano già qualificate, restava da capire in quale posizione avrebbero chiuso il gruppo D. Croazia e Scozia, invece, si giocavano il tutto per tutto. A Londra, l’Inghilterra ha consolidato il primo posto nel girone battendo di misura (1-0, gol di Sterling) i cechi. A Glasgow, invece, una pur generosa Scozia non è riuscita a contenere la verve, l’orgoglio e la qualità della Croazia: è finita 3-1 in favore dei balcanici, che in virtù della miglior differenza reti hanno strappato il secondo posto alla Repubblica Ceca, terza. Per i croati hanno segnato Vlasic, Modric e Perisic; di McGregor l’unico gol scozzese. La classifica finale del gruppo D: Inghilterra 7 punti, Croazia 4, Repubblica Ceca 4, Scozia 1.