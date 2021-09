Osigwe 4 Poco sollecitato, è solido e ordinato. Non può niente sul gol dell’1-1 di Margreitter.

Daprelà 4 Il ruolo di comandante della difesa non è suo e ogni tanto si nota, ma nel complesso riesce a fare il suo senza troppe difficoltà.

Ziegler 4 In una serata non semplice riesce a cavarsela con mestiere, senza troppi rischi.

Lavanchy 4,5 È tra i pochi a mettersi in evidenza. Soprattutto nel primo spinge parecchio, calando - come tutti - alla distanza.

Custodio 3,5 Sulla sua prova, al solito di sostanza, pesa come un macigno il rigore fallito in maniera clamorosa all’ultimo respiro.

Amoura 4 Con la sua velocità sembra poter creare qualcosa a ogni azione, ma sbaglia in verità parecchio. Prova comunque incoraggiante.

Abubakar 4 Lotta, sgomita e protegge diversi palloni. Purtroppo per il Lugano però, quasi tutti piuttosto lontano dalla porta avversaria.

Bottani 4 Prova a far salire la propria squadra, guadagnando falli tattici intelligenti.

Croci-Torti 4 La sua squadra lotta per novanta minuti, ma il debutto - a livello di gioco - non è dei più brillanti. Il lavoro, insomma, non manca di certo al nuovo tecnico bianconero.