Baumann 4 Gara attenta e, va detto, favorita dall’imprecisione di diversi granata.

Hajrizi 4,5 Come contro lo Zurigo, è fuori posizione in un paio di circostanze. Per il resto, però, lotta come un leone.

Daprelà 4,5 Soffre con il resto della squadra soprattutto nel primo tempo. Poi sale in cattedra, tra pestoni e anticipi.

Ziegler 4,5 È provvidenziale poco prima della pausa, con un salvataggio disperato. La sua esperienza fa la differenza in diversi frangenti.

Lavanchy 4 Non brilla. Né in fase di spinta, né in termini di copertura.

Sabbatini 4,5 A tratti, il capitano detta i ritmi alla perfezione.

Custodio 4 Si presenta in campo non al meglio. E, non a caso, gioca così così.

Lovric 4 Tenta qualche strappo dei suoi, senza tuttavia avere particolare fortuna. Poi deve alzare bandiera bianca.

Facchinetti 4 Inizialmente non è registrato con Ziegler. E infatti Stevanovic fa un po’ quello che vuole. Meglio dopo la pausa.

Bottani 5,5 Spacca la partita con una rete da antologia. Anche in questa stagione, tutto - o comunque tanto - sembra passare dalle sue giocate.

Abubakar 4,5 Torna a essere decisivo. Finalmente. La rete che di fatto chiude il match è il premio a sacrificio e buone intenzioni.

Phelipe 4 Battesimo in Svizzera per il giovane brasiliano in arrivo dal Salisburgo. Un paio di dribbling, per ora.

Yuri, Ba e Maric S.V.

Braga 4,5 Rischia tanto, tantissimo, schierando una squadra con un atteggiamento spregiudicato e, di riflesso, poco equilibrato. Nella pausa tocca le corde giuste dei suoi e alla fine festeggia lui.

