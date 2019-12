Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League l’ha seguito dal Ticino. Tenendo in braccio il suo secondogenito, Aleks. «È appena nato» racconta Dragan Mihajlovic. «Per questo sono arrivato di corsa da Cipro». La vita è dolce come il miele per l’esterno classe 1991. Già, oltre alle gioie della paternità c’è un Apoel Nicosia lanciatissimo. «E io ho giocato tanto, quasi non ci credo»...