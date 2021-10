Le espressioni dipinte sui volti dei giocatori e del corpo tecnico del Barcellona al fischio finale della partita giocata sul campo del Benfica hanno certificato in modo drammatico la sensazione di impotenza che, da alcuni mesi, aleggia dalle parti del Camp Nou e nei vari angoli dell’universo blaugrana. Il k.o. di Lisbona ha infatti sancito il peggior inizio del Barcellona nella storia della Champions League, con due sconfitte sul groppone e nessun gol segnato, numeri impensabili anche per il più disfattista dei tifosi “culés”, a cui si aggiungono quelli relativi ad un inizio della Liga al di sotto delle aspettative, con pochi punti conquistati ed un gioco approssimativo. La partenza di Messi verso Parigi ha inevitabilmente inciso sul bagaglio tecnico dell’ormai ex squadra della “Pulce”, ma...