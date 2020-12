Narravano a inizio stagione: «La Challenge League? Sarà dominata da GC, Thun o Xamax». Calma. Le nobili decadute della lega cadetta stanno facendo i conti con lo Stade Losanna, autentica sorpresa del campionato 2020-21. «Noi però siamo dove vogliamo essere» precisa Manuele Ferrini, preparatore fisico dei vodesi.

L’ultimo successo di peso è arrivato martedì sera. Contro i citati neocastellani, «grande» del torneo ma in piena crisi. È bastato un gol per sbancare la Maladière e issarsi provvisoriamente al secondo posto a quota 19 punti, uno in meno del Grasshopper. «A differenza di quanto si possa credere all’esterno, gli attuali risultati non sono inattesi» sottolinea Ferrini, 27 anni, bellinzonese doc e dalla scorsa estate responsabile atletico dello Stade Losanna. E dire che solo sette anni...