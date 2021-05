Il comitato della federazione ticinese di calcio (FTC) si è espresso oggi in merito ad una possibile ripresa delle competizioni. L’organo, si legge nel comunicato: «Sensibile e forte delle riflessioni costruttivamente emerse dalla maggioranza delle società affiliate, ribadisce con fermezza quanto già da tempo sostenuto e cioè la necessità di annullare i campionati attivi e seniori di competenza delle Associazioni Regionali della Lega Amatori per la stagione 2020/2021». Una posizione che, come esplicita il comitato nel proprio comunicato, verrà espressa anche all’organo centrale della federazione svizzera di calcio (ASF).