La Federazione ticinese di calcio ha omaggiato la FCL Special Needs, squadra over 16 composta da persone con disabilità, con 20 palloni Acerbis. Un gesto che premia il lavoro svolto e sottolinea la sensibilità di una Federazione sempre vicina al territorio. I Camaleonti, così soprannominati in considerazione alle loro grandi capacità di adattamento, ringraziano l’intero staff FTC e tutti gli sponsor vicini anche in questo delicato momento.