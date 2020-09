Maledetta pandemia, foriera d’incertezze, nemica giurata degli stadi pieni e gatta da pelare per dirigenti e presidenti. Lo abbiamo scritto ancora e ancora. Eppure, paradosso, questa situazione complicata potrebbe fare la fortuna del Lugano. Proprio così. E a poche ore dalla sfida di Coppa Svizzera contro lo Sciaffusa, abbrivio della stagione bianconera, è Maurizio Jacobacci a non giocare a nascondino. «Questa squadra, la mia squadra, ha tutte le carte in regola. In fondo dalla fine dello scorso campionato è trascorso pochissimo tempo. E tolti Janga e Yao, il gruppo è rimasto lo stesso. Un bene. Simili premesse mi e ci permettono di dare continuità a un determinato tipo di lavoro e progetto. Di più: a beneficiarne è la sicurezza nei nostri mezzi».

Punti interrogativi

Il Lugano, parafrasando «Jaco», è prontissimo. E ciò nonostante il trappolone presente a inizio percorso. Sì, il match di questa sera con lo Sciaffusa non va sottovalutato. «Ci aspetta una partita delicata, difficile anche. I gialloneri nella pausa si sono rinforzati con giocatori di livello ed esperienza» avverte l’allenatore dei bianconeri. Per poi ammettere: «È l’esordio stagionale. Parlare di favoriti non è così scontato. Quando ci si presenta al via, inoltre, è naturale convivere con qualche punto di domanda. A darci le certezze che cerchiamo sarà solo il campo». Quello sintetico del Lipo Park, banco di prova subitaneo in una competizione tanto amata dal presidente Angelo Renzetti. «Ma anche noi - rilancia Jacobacci - teniamo tanto alla Coppa. E in ogni caso dobbiamo evitare di metterci troppa pressione, sovente cattiva consigliera». Il mister, come detto, è fiducioso: «Non temo le gare da dentro o fuori. Non le temo perché nelle partite che contavano, da fine giugno in poi, abbiamo sempre risposto presente. Ecco, questa mentalità vincente dovrà continuare ad accompagnarci».

Verso il 4-3-3

Per il tecnico bianconero nemmeno i recenti casi di contagio che hanno coinvolto lo Sciaffusa devono rappresentare una scusante. «No, non ne abbiamo discusso con i ragazzi. Continuiamo a fare attenzione, consci dell’importanza di tutelarci. Pensare troppo a questo tema rischia però di essere controproducente. Perciò il focus è stato posto unicamente sul match. Un match, lo ripeto, da prendere con le pinze».

Diventato un ambasciatore d’eccellenza del 3-5-2, con la nuova stagione Jacobacci potrebbe mischiare anche le carte. Il tutto adattandosi sapientemente al materiale a disposizione. Maric, leggermente influenzato, rischia infatti di non essere della partita. «Siamo pronti a una soluzione alternativa» indica l’allenatore, dando credito al 4-3-3 più volte provato durante la preparazione. A sinistra spazio all’ultimo arrivato Guerrero «che si è integrato e sta facendo bene». Davanti dovrebbero per contro riproporsi i «vecchi» Bottani, Lungoyi e Gerndt. Tradotto: Ardaiz dovrà ancora sudare per conquistarsi una maglia da titolare. «Joaquín avrebbe anche i 90 minuti nelle gambe. Con lo Sciaffusa partirà però dalla panchina».

«L’obiettivo? Confermarci»

Per gli esperimenti, insomma, ci sarà tempo. Jacobacci, dicevamo, vuole ripartire da quanto consolidato dopo il lockdown primaverile. Un periodo sportivamente felice, che ha proiettato il Lugano al quinto posto della Super League a suon di belle prestazioni. Già, ma ora? Trincerarsi dietro il canonico «l’obiettivo è la salvezza» è ancora ammissibile? Sentite il tecnico: «È vero. Il nostro finale di stagione è stato importante. Solo a due giornate dal termine abbiamo potuto però festeggiare la permanenza in Super, tanto la classifica era stretta. Questo per dire molto onestamente che mi riterrei già soddisfatto riuscendo a replicare il risultati dello scorso campionato. Quelli, intendo, ottenuti da quando il Lugano è passato sotto la mia gestione». Noi, tuttavia, insistiamo su obiettivi e aspirazioni. «Jaco» misura le parole: «La base di tutto è la passione. I traguardi, poi, si stabiliscono strada facendo. E il Lugano, a oggi, deve puntare al salvarsi il più presto. Dopodiché valuteremo se c’è margine per alzare l’asticella».

Sin qui le ambizioni della squadra e, insieme, del club. A livello personale Maurizio Jacobacci non sogna invece di lasciare il segno a Cornaredo come aveva fatto a Sciaffusa? «Effettivamente questi sedicesimi hanno un sapore speciale per me. Serbo tanti bei ricordi con i gialloneri, due promozioni e alcuni exploit sfiorati proprio in Coppa. Poter lavorare per così tanto tempo con una società fa crescere tutti: la struttura, le persone, il progetto sportivo. Quindi sì, non nego che sarebbe bello poter ripetere un’esperienza così intensa e duratura anche a Cornaredo». E allora, per non complicarsi la vita, sarà meglio non steccare all’esordio.

