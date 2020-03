Stare a casa, complice l’emergenza coronavirus, non è un problema. Già, ma gli amanti del calcio come possono passare il tempo? Diversi canali televisivi, come Sky e Rai Sport, da alcuni giorni stanno riproponendo i grandi classici. Repliche di vecchi Mondiali o di vecchie edizioni della Champions League. Lo stesso, a partire da sabato, farà la FIFA che sbloccherà il suo vastissimo archivio.

Tramite la campagna #WorldCupAtHome, oltre 30 partite dei Mondiali maschile e femminile verranno pubblicate in versione integrale per la prima volta su Fifa.com, sul canale ufficiale di YouTube della FIFA e su Weibo in Cina. L’esperienza sarà arricchita da una forte interazione social: i fan sparsi per il mondo potranno in seguito selezionare nuove partite, mentre sui vari canali social sarà possibile votare i momenti migliori di una singola gara. Il tutto sarà arricchito da interviste, documentari e tanto altro ancora.