La FIFA è pulita, parola di Zvonimir Boban

Ha legato il suo nome al Milan, di cui è stato prima giocatore e in seguito dirigente (anche se per poco). Parliamo di Zvonimir Boban, per tutti semplicemente «Zorro». Lo abbiamo raggiunto in Croazia, la sua terra, per una chiacchierata a tutto tondo fra passato, presente e futuro.

Signor Boban, dopo il lungo stop a causa del coronavirus il calcio è tornato. Le è piaciuto quello che ha visto finora e in particolare la Serie A italiana?

«Ovviamente, era tutto molto diverso e direi anche strano. Ma il gioco del calcio è sempre magico. In generale, ci siamo resi conto quanto ci definisca questo sport meraviglioso. Non soltanto sportivamente, ma anche socialmente».

Il Milan post lockdown non ha praticamente sbagliato un colpo e mister Pioli si è guadagnato la conferma: il rendimento dei rossoneri...