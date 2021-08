Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ieri, ha sbloccato 201 milioni di dollari sequestrati agli imputati del «Fifagate», l’inchiesta sulla corruzione in seno all’ente calcistico internazionale, e li ha assegnati alla Fondazione FIFA che, si legge in un comunicato, li destinerà a progetti per lo sviluppo del calcio nelle zone più arretrate

«Questi fondi sono stati presi dai conti bancari dei funzionari coinvolti e perseguiti per corruzione», ha spiegato il governo mondiale in un comunicato, aggiungendo che il denaro verrà utilizzato per finanziare «progetti calcistici con un impatto positivo sulla comunità in tutto il mondo».