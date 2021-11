La Fifa «si è già attivata presso i tribunali svizzeri per recuperare» i due milioni di franchi svizzeri pagati a Michel Platini da Sepp Blatter, in «quanto illecitamente versati». E’ quanto sottolinea la Fifa, che attraverso un suo portavoce commenta la notizia della promozione dell’accusa da parte del Ministero pubblico federale nei confronti dell’ex presidente Uefa e dell’ex presidente Fifa.

La Federazione mondiale del calcio «prende atto della decisione dell’ufficio del procuratore generale della Svizzera». «Questa decisione riguarda una somma di 2 milioni di franchi che il signor Blatter ha autorizzato fosse versata al signor Platini nel febbraio 2011. Il pagamento - sottolinea la Fifa - è stato effettuato poco prima delle elezioni presidenziali nel 2011, quando Blatter è stato eletto per il quarto mandato consecutivo come Presidente della Fifa. La somma di 2 milioni di franchi avrebbe dovuto essere versata per lavori eseguiti dal sig. Platini più di 10 anni prima. Non ci sono registrazioni scritte di tali accordi».