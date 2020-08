La FIFA sospende il processo elettorale in Costa d’Avorio

La Federazione internazionale di calcio (FIFA) ha sospeso il processo elettorale in corso alla Federazione ivoriana (FIF) dopo che è stato respinto il dossier proposto dall’ex stella Didier Drogba, candidato alla presidenza. «Fino a nuovo ordine, vi invitiamo a respingere ogni azione in merito al processo elettorale», si legge in una lettera scritta dalla FIFA e rivolta al direttore esecutivo della Federazione ivoriana. Questa elezione, caratterizzata da lotte intestine, è diventata una sorta di telenovela che prosegue dal mese di giugno. Quello della FIFA è il secondo intervento sull’argomento nel corso di questa settimana.