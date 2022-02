Le notti bianche sono motivo di vanto a San Pietroburgo. Uno spettacolo naturale mozzafiato. Uno spettacolo che il prossimo 28 maggio potrebbe andare di nuovo in scena. Quel giorno, tuttavia, la vecchia Leningrado rischia di non vivere una notte di Champions. O meglio, la notte. Sì, perché la finalissima della competizione per club più prestigiosa al mondo sembra spacciata. Strattonata con forza dall’Occidente, dove non s’intende accettare che un simile evento - risonanza compresa - possa essere ospitato dalla bellicosa Russia. Fungendo, di riflesso, da vetrina per Vladimir Putin. Come l’Ucraina, anche l’UEFA è stata presa d’assalto. E di fronte al conflitto armato in corso, gli equilibrismi verbali delle ultime ore sono andati a farsi benedire. Il passo è stato breve. Il tempo del monitoraggio...