Infine ci siamo. Il calcio europeo si appresta a vivere l’ultimo giro di giostra della tormentata stagione 2019-20. Un finale prestigioso, con Bayern Monaco e Paris Saint-Germain a contendersi il trofeo più importante: la Champions League. Hai detto poco. Nonostante l’assenza dei tifosi, all’Estádio da Luz di Lisbona lo spettacolo è assicurato. Lo dicono i valori delle due squadre e il DNA dei protagonisti sul campo. Frombolieri, fuoriclasse, campioni. «Sì, sono due squadre fortissime» conferma Gelson Fernandes, 88 presenze in Bundesliga e 126 in Ligue 1. L’ex centrocampista dell’Eintracht di Francoforte conosce bene entrambe le finaliste. «Il Bayern quest’anno ha fatto un lavoro clamoroso» afferma. «Basta guardare i suoi numeri». Già, qualcosa di impressionante. Non un passo falso e - dopo...