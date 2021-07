Sarà Inghilterra-Italia la finale di Euro 2020. I «Tre leoni» hanno infatti vinto in semifinale battendo la Danimarca 2 a 1 dopo i tempi supplementari. I danesi sono andati in vantaggio alla mezz’ora con una punizione di Damsgaard. Dopo 9 minuti è arrivato il pareggio inglese grazie ad una autorete di Kjaer. Terminati i tempi regolamentari, al 104’ Kane si è fatto parare un rigore da Schmeichel, ma è riuscito a ribattere in gol la respinta del portiere. La finale di Euro 2020 si giocherà al Wembley Stadium di Londra domenica 11 luglio alle 21.