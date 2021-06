Il minimo che si possa dire, beh, è che Francia-Germania non ha deluso le aspettative. Ritmi alti, grandi giocate, equilibrio. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera, però, i Bleus campioni del mondo in carica hanno fatto di più. Il risultato ha detto «solo» 1-0 per i transalpini: ha deciso un’autorete di Hummels. Di gol, in realtà, la Francia ne aveva fatti altri due, con Mbappé e Benzema. Entrambi, però, sono stati annullati per fuorigioco. Poco male: la squadra di Didier Deschamps non ha steccato, dimostrando di essere davvero la super favorita non solo del girone ma anche per la vittoria finale.