Si attendeva una risposta dalla Germania e la Germania ha risposto, reagendo al gol d’apertura del Portogallo contro l’andamento della partita. Infatti, gli uomini di Löw per un quarto d’ora pieno sono rimasti praticamente sempre nell’area davanti al portiere Patricio. Poi, il gol di Cristiano Ronaldo, nell’unica azione in disimpegno dei lusitani. Ma questa volta la Germania non ha mollato e anche fisicamente ha messo in difficoltà i portoghesi, mettendo il bavaglio a C7. Tatticamente ben disposta dal 61.enne tecnico, la selezione tedesca ha messo in mostra un gioco frizzante e soprattutto solido. Ma i lusitani ci hanno messo del loro, in particolare in occasione delle due autoreti che hanno capovolto il risultato in favore della Germania. Che poi è dilagata e non ha avuto paura nemmeno del parziale (e poi risultato finale) 4-2 di Jota. Adesso per il Portogallo, la strada si fa in salita.