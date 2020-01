Si fa beffare sul suo palo in occasione dell’1-1, gioca alla bella statuina sul tiro di Ruiz che vale il 3-1. Non esattamente la sua miglior giornata.

Ha il merito di crederci sempre e di correre a perdifiato. Suo l’assist per l’illusorio vantaggio di Bottani.

Prova, con eleganza e mestiere, a tenere in piedi la baracca. I compagni non lo aiutano. Nel finale cerca gloria in attacco.