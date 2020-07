La Juventus è campione d’Italia per la stagione 2019-2020, con due giornate di anticipo sulla fine del campionato, grazie al successo per 2-0 sulla Sampdoria. Cristiano Ronaldo sblocca la partita al 52’ e Federico Bernardeschi porta la squadra di Sarri sul 2-0 al 67’, consegnando al club il 9. scudetto consecutivo e il 36. della sua storia.

Negli spogliatoi dell’Allianz Stadium è subito partita la festa, tra i più scatenati c’è Maurizio Sarri: il tecnico è stato prima imbrattato con lo spray da barba da Cuadrado, poi ha stappato e bevuto lo spumante. È il suo primo titolo da allenatore in Italia, così come è il suo trofeo sulla panchina della Juventus dopo le sconfitte in finale di Supercoppa Italiana e di coppa Italia, rispettivamente contro Lazio e Napoli.