Impresa della Juventus, capace di rifilare un secco 3-0 al Barcellona al Camp Nou e di prendersi il primo posto nel girone di Champions. Un risultato meritato per i bianconeri, che hanno aggredito i blaugrana (in crisi nera) sin dal primo minuto. Vantaggio dei bianconeri con Cristiano Ronaldo su rigore al 12’, raddoppio con McKennie su assist di Cuadrado al termine di un’azione strepitosa e tris firmato ancora da Cristiano Ronaldo e nuovamente su rigore, assegnato grazie al VAR. Il Barcellona poco ha potuto, complice un Buffon in serata di grazia.