Cristiano Ronaldo, leader tecnico e psicologico della Juventus, ci ha davvero messo l’anima. L’obiettivo di ricuperare la sconfitta subita all’andata degli ottavi di finale di Champions League dal Lione (1-0), con tutta la buona volontà del fuoriclasse portoghese, non è però stato centrato. A Torino, in una partita iniziata malissimo per i bianconeri (rigore assegnato ai transalpini e messo a segno da Depay), la squadra di Sarri non si è comunque data per vinta. Ha dapprima raccolto il pareggio grazie a un rigore di Ronaldo (42’) che poi ha trovato addirittura il raddoppio al 60’ con una splendida fucilata. Ma, nonostante il grande impegno in uno stadio senza pubblico, il risultato non è stato pagante per raggiungere la «Final Eight» di Lisbona. Una «Final Eight» che invece ha raggiunto il Manchester City di Pep Guardiola. Gli inglesi hanno superato il Real Madrid per 2-1 (come all’andata) grazie a una doppietta di Sterling. Domani sera si conosceranno le ultime due partecipanti all’evento in Portogallo. Il Barcellona cercherà di salvare una stagione tormentata ospitando il Napoli (ore 21) in un Camp Nou a porte chiuse. Si riparte dall’1-1 della gara di andata, giocata lo scorso 25 febbraio, prima dello stop per pandemia. Nei blaugrana dovrebbe tornare Griezmann, rimessosi da un infortunio muscolare, mentre i partenopei potrebbero dover rinunciare a Insigne, uscito malconcio dall’ultima partita di Serie A contro la Lazio. L’altra sfida odierna (sempre alle 21) opporrà il Bayern Monaco e il Chelsea. Il destino di questo ottavo di finale appare già scritto grazie al successo per 3-0 ottenuto dai bavaresi a Londra. I campioni tedeschi sono inoltre imbattuti in questo strano 2020.