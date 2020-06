La Juventus si qualifica per la finale di Coppa Italia. Ai bianconeri è bastato un pareggio per 0 a 0 contro il Milan nella partita di ritorno, dopo l’1 a 1 dell’andata a Milano. La semifinale di questa sera, in un Allianz Stadium praticamente deserto, ha segnato il ritorno del calcio italiano dopo tre mesi di stop a causa della pandemia di coronavirus.