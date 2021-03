Per la seconda stagione di fila, la Juventus saluta la Champions League agli ottavi di finale. A Torino non è bastata la vittoria per 3-2 al supplementare contro il Porto, che si era imposto 2-1 all’andata. Passata in svantaggio al 19’ su un rigore di Oliveira, la squadra di Andrea Pirlo ha ribaltato la situazione con una doppietta di Chiesa nel secondo tempo (49’ e 63’). Gli ospiti, ridotti in 10 dal 54’, hanno trovato il 2-2 ancora con Oliveira, su punizione, al 115’. Due minuti dopo Rabiot ha riacceso le speranze bianconere, ma serviva ancora una rete che non è mai arrivata. Passa anche il Borussia Dortmund, accontentatosi di un 2-2 con il Siviglia dopo il 3-2 dell’andata. Doppiette per Haaland e En-Nesyri. Domani si giocano PSG-Barcellona (4-1 all’andata) e Liverpool - Lipsia (2-0).