Gli esami, per il Lugano, non sono finiti

Calcio

La squadra di Mattia Croci-Torti non vuole fermare la sua corsa e domani sera al Letzigrund cercherà di superare anche il Grasshopper - «Sfidiamo una compagine guidata dal tecnico forse più preparato in Svizzera» afferma il Crus, in settimana impegnato a Macolin per la sua formazione