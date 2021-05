La Juventus vince la Coppa Italia

La Juventus di Andrea Pirlo si è aggiudicata l’edizione numero 74 della Coppa Italia battendo 2-1 l’Atalanta nella finale di Reggio Emilia. Davanti a 4.300 spettatori, i bianconeri hanno trovato il primo vantaggio con Kulusevski. I bergamaschi hanno trovato il pari con Malinovskyi sul finire del primo tempo. Nella ripresa, con un’Atalanta in difficoltà, è arrivato il 2-1 della Juve con Chiesa. Per Pirlo, finora criticatissimo, si tratta del secondo trofeo da allenatore sulla panchina della Juventus. Per i bergamaschi invece è la quarta sconfitta in cinque finali disputate dal 1963 a oggi.