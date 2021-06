Diego riceve la palla a metà campo, avanza verso la porta avversaria saltando tre uomini e tenta un triangolo con Valdano, che è piazzato sui 16 metri. Valdano però controlla male e favorisce l’intervento dell’inglese Hodge, il cui tocco maldestro alza un campanile destinato a tornare a terra vicino al dischetto del rigore. Pare facile preda del portiere Shilton, che infatti non si danna troppo per andare incontro al pallone: evidentemente stima che Maradona non tenterà nemmeno di lanciarsi su quella palla ormai morta. Del resto, non c’è alcuna possibilità che il nano argentino possa arrivare per primo sulla sfera. Provarci sarebbe un inutile spreco di energie, che vanno invece centellinate, specie a 2.300 metri di quota e sotto il sole del primo pomeriggio. Meglio girare i tacchi e tornare...