Hanno scelto «Imagine», di John Lennon, per lanciare un messaggio di speranza. E per combattere, con la canzone, il coronavirus. L’iniziativa è stata firmata dalla Nazionale svizzera, che ha diffuso sui propri canali il video in musica. Ma non solo. Lichtsteiner e compagni hanno anche voluto agire più concretamente. Come? Donando fondi all’associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri per l’acquisto del materiale di protezione necessario per il personale medico. «Continuate a pensare positivo, insieme come squadra ce la faremo!».