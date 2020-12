Sconfitta amarissima per la Nazionale femminile. La battuta d’arresto in Belgio - un secco 4-0 - è costata l’accesso diretto agli Europei del 2022. E dire che alla squadra di Nils Nielsen sarebbe bastato un pareggio. Difficile ora rientrare tra le migliori seconde dei vari gironi: per poter conquistare un posto all’Euro inglese le rossocrociate dovranno probabilmente passare dagli spareggi.